Rummenigge warnt Bayern vor Inter: Favorit? "Sind wir nicht"

Die Viertelfinal-Aufgabe gegen Inter Mailand in der Champions League ist für Bayern Münchens Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge alles andere als ein Selbstläufer. "Es braucht keiner zu glauben, wir sind Favorit. Das sind wir nämlich nicht", sagte der 69-Jährige bei einem Termin der Infinity League in München: "Das werden zwei schwere Spiele."

Die Italiener seien vor allem in der Defensive stark. Rummenigge, der von 1984 bis 1987 selbst 107 Spiele für Mailand absolvierte und dabei 42 Tore erzielte, sprach dem Verbund um den DFB-Neuling Yann Bisseck gar die Bestnote aus. "Inter hat eine tolle Abwehr, muss man sagen, die Defensive ist eins plus", sagte Rummenigge. Die gute Bayern-Offensive könne diese zwar knacken. Es benötige dafür aber das Niveau, "wie wir es in zwei Spielen noch gegen Leverkusen geschafft haben", sagte er angesichts der guten Vorstellungen (3:0, 2:0) gegen die Werkself im Achtelfinale der Königsklasse.

"Wir müssen versuchen, hier im Hinspiel schon ein ordentliches Ergebnis zu erzielen, weil drüben in Mailand dann auch der Kessel im San Siro kochen wird", sagte Rummenigge. Das Hinspiel steigt am am 8. April in der Allianz Arena. Das Rückspiel in Mailand findet am 16. April (jeweils 21.00 Uhr) statt.