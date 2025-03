Italien feiert Inters Super-Duo „ThuLa“

Thuram spiele wie sein Vater, der ehemalige Serie-A-Profi Lilian: „Er schafft ein akrobatisches Tor, obwohl er nicht in Höchstform ist.“ Inter segele „mit einem glamourösen Stürmerpaar“ dem „Traumspiel gegen Bayern München entgegen“, kommentierte der Corriere dello Sport den Auftritt mit Blick auf ein mögliches Duell mit dem deutschen Rekordmister in der nächsten Runde.

Thuram und Martínez treffen zum Sieg

Am Mittwochabend hatte der Ex-Gladbacher Thuram (38.) den italienischen Meister in Rotterdam in Führung gebracht, Martinez mit seinem sechsten Treffer in dieser Königsklassen-Saison (50.) die Tür zum Viertelfinale anschließend weit aufgestoßen. „Dieses Resultat erfüllt mich mit Stolz. Ich hätte nie davon geträumt, das zu erreichen“, sagte der Argentinier, der dem Klub, seinen Teamkollegen und Fans dankte: „Jetzt will ich so weitermachen, denn mein Ziel ist es, Inter immer weiter zu bringen.“