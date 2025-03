"Überragend" - Inter-Legenden sezieren die Bayern

„Ich habe Bayerns Sieg in Leverkusen gesehen, das ist eine sehr starke Mannschaft. Es wird für Inter eine unglaublich schwierige Aufgabe. Ich denke, die Chancen stehen 50:50“, sagt Altobelli. Bergomi ergänzt: „Ich erwarte ein sehr ausgeglichenes Spiel.“

Die Inter-Spieler „wissen, was auf diesem Niveau zu tun ist“, so Altobelli, der klarstellt, was das bedeutet: Man darf Bayern nicht das Spiel überlassen, sondern muss selbst hoch angreifen.“ Bergomi ergänzt: „Dafür wird Inter eine Menge Mut benötigen.“.