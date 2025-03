Umstrittener Schiedsrichter pfeift Bayern-Kracher gegen Leverkusen

Der Schiedsrichter des Achtelfinal-Krachers zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen sorgt zuletzt in seiner Heimat für Schlagzeilen. Für den FCB ist die Ansetzung aber ein gutes Omen.

Die Schiedsrichteransetzung für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) birgt eine gewisse Brisanz: Michael Oliver wird die Partie leiten. Der 40-jährige Engländer stand zuletzt in seiner Heimat vermehrt im Fokus.