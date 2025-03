Wiedersehen mit Flick: Kovac trifft auf seinen Ex-Assistenten

„Das ist immer schön“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund schmunzelnd bei DAZN nach dem 2:1 (0:1) beim OSC Lille - durch das sich der BVB zwei weitere Fußball-Feste in der Königsklasse gegen den FC Barcelona erspielt hat. Am 8./9. April geht es für die Borussia, die am Mittwoch nach zuvor desolaten Auftritten ein Lebenszeichen geschickt hatte, zunächst ins Camp Nou, eine Woche später findet das Rückspiel in Dortmund statt.