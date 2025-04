0:4 in Barcelona: BVB will "erhobenen Hauptes" gehen

Am Dienstag empfängt Dortmund den FC Barcelona zum Rückspiel - dort geht es vor allem um einen würdevollen Abschied aus der Champions League.

Am Dienstag empfängt Dortmund den FC Barcelona zum Rückspiel - dort geht es vor allem um einen würdevollen Abschied aus der Champions League.

Die Gala des FC Barcelona hatte Spuren hinterlassen, das Rückspiel am Dienstag will Borussia Dortmund für einen würdigen Abschied aus der Königsklasse nutzen. „Gegen so eine Mannschaft vier Tore aufzuholen, ist ein Brett. Wir müssen versuchen, das Maximum rauszuholen. Es ist eine Wahnsinnsaufgabe und vielleicht nicht sehr realistisch“, sagte Torhüter Gregor Kobel nach dem 0:4 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel.