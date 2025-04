Arsenal gibt noch nicht auf: "Es ist erst Halbzeit"

"Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir auch Auswärtsspiele gewinnen können", sagt Torhüter David Raya vor dem Rückspiel in Paris.

Das Hinspiel verloren, aber noch immer im Rennen: Der FC Arsenal hat auch nach dem 0:1 (0:1) im ersten Halbfinale gegen Paris Saint-Germain den Traum vom Champions-League-Endspiel in München noch nicht aufgegeben. „Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir auch Auswärtsspiele gewinnen können. Also fahren wir nächste Woche nach Paris und wollen dort gewinnen“, sagte Torhüter David Raya bei Amazon Prime.