Alter Bekannter pfeift Bayern-Kracher in Mailand

Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic wird das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand leiten. Die Ansetzung für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Mailand gab die UEFA am Montag bekannt. Der 45-Jährige, ausgebildeter Telekommunikationsingenieur und Inhaber einer Metallfirma, wird damit bereits zum dritten Mal in dieser Saison ein Spiel des deutschen Rekordmeisters pfeifen.