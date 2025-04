Bayern-Präsident Hainer bricht sich Wadenbein

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat sich am Sonntag beim Sport das Wadenbein gebrochen. Das bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister der Bild-Zeitung. Daher könne der 70-Jährige auch nicht zum Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter Mailand reisen. Die Bayern müssen dort das 1:2 aus dem Hinspiel in der Vorwoche wettmachen.