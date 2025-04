Bayern schwören sich auf "Wunder von Mailand" ein

Die Münchner glauben nach dem Remis im Klassiker an ihre Chance in der Champions League.

Bayern München hat sich nach einem wilden Bundesliga-Klassiker auf das erhoffte "Wunder von Mailand" eingeschworen. "Die Energie ist da, der Zusammenhalt, der Glaube - trotz der personellen Rückschläge", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter.

Auch Thomas Müller geht nicht davon aus, dass er im San Siro sein letztes Champions-League-Spiel bestreiten wird - er glaubt noch an das "Finale dahoam" am 31. Mai in München. Von einem "Wunder" zu sprechen, sei angesichts des knappen 1:2 im Hinspiel "absolut blöd", meinte die Klub-Ikone.