Bayern-Verletzte Inters Vorteil? "Keiner macht Freudensprünge"

Fußball-Nationalspieler Yann Bisseck will sich vor dem Champions-League-Duell mit Bayern München nicht von den Personalsorgen beim deutschen Rekordmeister blenden lassen. „Keiner hier macht Freudensprünge, dass der oder der nicht spielt“, sagte der Innenverteidiger im kicker-Interview vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video): „Wir werden mit dem gleichen Elan ins Spiel gehen, als wenn alle an Bord wären.“