BVB kratzt am Wunder! Aber Guirassy-Show reicht nicht

Champions League: Guirassy stellt Bestmarke auf

Guirassy erzielte einen Dreierpack (11., 49., 76.). Der Guineer sorgte mit einem lässig verwandelten Elfmeter für die frühe Führung und traf unmittelbar nach Wiederanpfiff per Kopf zur 2:0-Führung. In der Schlussphase weckte Guirassy nochmal leise Halbfinal-Hoffnungen, als er zum 3:1-Endstand traf.

Es waren bereits seine Tore 11; 12 und 13 in der laufenden Champions-League-Saison. Damit wurde Guirassy laut Datendienstleister Opta zum ersten Afrikaner überhaupt, der mindestens zwölf Tore in einer Champions-League-Spielzeit erzielen konnte.

Auch in der BVB-Geschichte sorgte Guirassy für einen Rekord: Nicht einmal Robert Lewandowski oder Erling Haaland haben in einer Saison so viele CL-Tore im Dortmunder Trikot erzielt.