Can fehlt im Abschlusstraining vor Barca-Rückspiel

Borussia Dortmund muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona offenbar den Ausfall von Kapitän Emre Can befürchten. Der Defensivspieler verpasste am Montag das Abschlusstraining vor dem entscheidenden zweiten Duell mit den Katalanen, stattdessen absolvierte der 31-Jährige eine individuelle Einheit. Nach dem 0:4 im Hinspiel benötigt der BVB am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) vor eigenem Publikum ein Wunder, um wie im Vorjahr das Ticket für das Halbfinale zu lösen.