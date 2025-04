Champions League: Arsenal schießt Real an den Abgrund!

Der FC Arsenal schockt Real Madrid mit zwei unfassbaren Traumtoren von Declan Rice. Die Königlichen stehen am Abgrund.

Matchwinner der Partie war der Mittelfeldstar Declan Rice - mit gleich zwei sensationellen Freistößen stieß der Engländer die Madrilenen an den Rande des Abgrunds.

Der erste Streich gelang dem einstigen Bayern-Flirt in der 58. Spielminute. Aus über 26 Metern Entfernung jagte Rice den Ball an der Viermannmauer vorbei neben den Pfosten.

Rice lässt Stadion und Kommentator ausflippen

„Ein Traum von einem Freistoß. Nicht zu halten, gar nichts zu halten", sagte DAZN-Kommentator Marco Hagemann. Ob Torhüter Thibaut Courtois einen zusätzlichen Mann in die Mauer hätte stellen müssen? Experte Sebastian Kneißl meinte: „Ich hätte die Mauer gerne einen Schritt weiter links gehabt."

In der 70. Minute legte Rice dann nach. Mit einem Freistoß, der vielleicht sogar noch besser war: Der Ball segelte ins Kreuzeck. Komplette Ekstase im Emirats Stadium. Und auch bei Hagemann.

„Um Gottes willen, um Gottes willen. Boah, ich werde wahnsinnig. Hast du denn noch alle … Declan Rice. Komm, zeigt uns jetzt 28 Wiederholungen. Declan Rice, a night to remember. Zwei Traumfreistöße aus seiner anderen Galaxie. Leckomio, meine Herren und Damen", rief der DAZN-Kommentator.

Übrigens: Rice ist der erste Spieler, der jemals in einem K.o.-Spiel der Champions League zwei direkte Freistöße verwandelte.

Für das dritte Arsenal-Tor sorgte Mikel Merino (75.) - es war der Schlusspunkt in einer denkwürdigen Partie, die Arsenal insgesamt verdient gewann - auch wenn Real gerade durch Superstar Kylian Mbappé so einige Chancen hatte.

Real-Star fliegt spät vom Platz

In der Nachspielzeit sah zu allem Überfluss aus Real-Sicht auch noch Eduardo Camavingha die Gelb-Rote Karte. Er wird im Rückspiel fehlen.

Arsenal startete offensiv - und profitierte in den ersten Minuten fast von einem Fehler von Reals DFB-Star Antonio Rüdiger.

Nach einer Hereingabe von Bukayo Saka schoss der 32-Jährige seinen Teamkollegen Camavinga an, der Ball ging im Anschluss aber knapp am Tor vorbei (6.). Die Gastgeber blieben am Drücker, verpassten es aber, sich klare Torchancen zu erspielen. Dafür vergab auf der Gegenseite Mbappé die große Chance zur Führung (31.).