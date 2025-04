Champions League: Auf wen der FC Bayern wann im Halbfinale treffen würde

Der FC Bayern München ist am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Inter Mailand im San Siro gefordert (ab 21 Uhr im LIVETICKER) . Aufgrund der 1:2-Hinspielniederlage ist die Mannschaft von Vincent Kompany zum Siegen verdammt.

Das Halbfinal-Hinspiel findet am 29. oder 30. April im Lluís Comapanys Olympia Stadion statt. Das Rückspiel würde dann eine Woche später (06. Mai oder 7. Mai) in München steigen, vorausgesetzt die Bayern zwingen Mailand in die Knie.