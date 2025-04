Champions League: "Autsch Inter" - Bittere Nachricht für Mailand

Bittere Nachricht für Inter Mailand ! Die Nerazzurri müssen im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona am Mittwoch ( 21 Uhr im LIVETICKER ) ohne Abwehrspieler Benjamin Pavard auskommen.

Das berichtete die Gazzetta dello Sport und titelte: „Autsch, Inter.“ Pavard war am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen die AS Rom in der Anfangsphase umgeknickt. Laut dem Bericht zog sich der Franzose dabei eine Verstauchung des linken Knöchels zu.