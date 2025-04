Champions League: Fantalk zu Inter - FC Bayern live im Stream

SPORT1 16.04.2025 • 16:12 Uhr Zum Rückspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern schaffen SPORT1, Rocket Beans TV und Studio71 ein nie dagewesenes Champions-League-Erlebnis. Das Pilotprojekt verbindet Fußball-Talk, Entertainment und Community auf innovative Weise.

Fantalk reloaded: Wenn am Mittwochabend der FC Bayern München bei Inter Mailand ums Weiterkommen in der Champions League kämpft, weht ein frischer Wind durch die digitale Fußballunterhaltung in Deutschland!

Unter dem Titel „Fantalk on Tour: SPORT1 meets Bohndesliga“ bündeln SPORT1, Rocket Beans TV und Studio71 erstmals ihre Kräfte und schaffen gemeinsam ein innovatives Livestream-Format, das Fußballkompetenz, Fankultur und Entertainment zeitgemäß miteinander verbindet. Das Projekt zielt darauf ab, Entertainment und Sport-Content noch näher an die digitale Community zu bringen und junge, sportaffine Zielgruppen auf innovativen Plattformen zu erreichen.

Premiere im Livestream – live aus dem Bohndesliga-Studio in Hamburg

Der Livestream startet am Mittwoch, den 16. April 2025, um 20:30 Uhr (Spielbeginn ist um 21:00 Uhr). Gesendet wird aus dem bekannten Bohndesliga-Studio von Rocket Beans TV in Hamburg – in entspannter Wohnzimmeratmosphäre, mit einem hochkarätig besetzten Panel und klarem Fokus auf das Champions-League-Duell zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München.

SPORT1-Ikone Thomas Helmer moderiert die Sendung gemeinsam mit Nils Bomhoff von Rocket Beans TV. Mit am Start sind außerdem Fußball-Experte Mario Basler, Nico Kaufmann aus dem Social-Media-Team sowie die Bohndesliga-Moderatoren Etienne Gardé und Niko Backspin.

Dabei vereint der „Fantalk on Tour“ das Beste aus beiden Welten: die meinungsstarke, live-kommentierende Talkrunde des SPORT1 Fantalks und die analytische Tiefe der Bohndesliga.

Der beliebteste Second Screen zur Königsklasse

Mit dem Livestream entsteht eine neue Art der Fußballberichterstattung – abseits klassischer Übertragungsformate, immer nah am Fan. „Fantalk on Tour: SPORT1 meets Bohndesliga“ versteht sich als interaktiver Fußball-Talk für die digitale Community: Unterhaltsam, meinungsstark und mit echtem Fußball-Know-how kommentieren die Hosts das Spielgeschehen, reagieren live auf Highlights und schaffen einen virtuellen Treffpunkt für alle, die Fußball nicht nur konsumieren, sondern mitdiskutieren wollen. So wird das Format zum beliebtesten Second Screen zur Königsklasse.

„Mit ‚Fantalk on Tour: SPORT1 meets Bohndesliga' schlagen wir ein neues Kapitel in der digitalen Fußballunterhaltung auf“, so Matthias Reichert, Geschäftsführer, Sport1 GmbH „Die Zusammenarbeit mit Rocket Beans TV und Studio71 ermöglicht es uns, unsere sportjournalistische Expertise mit innovativem Entertainment zu verbinden und so neue Zielgruppen auf modernen Plattformen zu erreichen.“

Arno Heinisch, CEO und Co-Founder von Rocket Beans TV, führt aus: „Die Champions League ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein kulturelles Ereignis. Mit dem neuen Format bringen wir die Leidenschaft der Fans, fundierte Analysen und unterhaltsame Diskussionen zusammen – live und interaktiv. Die Kooperation zeigt, wie moderne Fußballberichterstattung aussehen kann.“​

Sven Hanke, VP Content & Distribution Partnerships, Studio71, ergänzt: „Das Projekt ist das Ergebnis einer starken Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern Rocket Beans TV und SPORT1. Es bricht mit den Konventionen klassischer Sportberichterstattung, setzt neue Maßstäbe im digitalen Live-Entertainment und bietet uns die ideale Bühne, unsere Expertise in Video-Distribution und Vermarktung wirkungsvoll einzubringen.“

Pilotprojekt mit Perspektive

„Fantalk on Tour: SPORT1 meets Bohndesliga“ markiert den Auftakt der strategischen Zusammenarbeit zwischen SPORT1, Rocket Beans TV und Studio71. Sollte das Projekt erfolgreich verlaufen, ist eine Weiterentwicklung des Formats bereits fest eingeplant.