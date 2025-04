Champions League: FC Bayern gegen Inter - Diesen Stars droht eine Sperre

Wenn der FC Bayern München und Inter Mailand am heutigen Abend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) aufeinandertreffen, geht es um eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel in Mailand.

Um dort auflaufen zu können, dürfen zahlreiche Spieler auf beiden Seiten in München aber keine Gelbe Karte sehen. Denn in dem Fall wären sie fürs Rückspiel in der kommenden Woche gesperrt.