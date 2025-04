Champions League heute: Barcelona - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Champions League: So verfolgen Sie Barcelona - BVB heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Kann Dortmund Barcas Offensivpower aufhalten?

Unter der Leitung von Trainer Hansi Flick hat Barcelona einen bemerkenswerten Torschnitt von 3,20 Toren pro Spiel in der Champions League, was die offensive Schlagkraft des Teams unterstreicht.

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel war in der vergangenen Saison ein entscheidender Faktor für die Defensive des Teams. Laut dem Expected-Goals-on-Target-Modell verhinderte er mehr Gegentore als jeder andere Torhüter, obwohl er in dieser Saison auf Platz 23 der 40 Torhüter mit 300 oder mehr Einsatzminuten rangiert.

Flick-Erfolgsserie gegen BVB

Junge Talente im Fokus: Jamie Gittens und Lamine Yamal

Beide Teams verfügen über vielversprechende junge Talente, die heute Abend im Rampenlicht stehen könnten. Borussia Dortmunds Jamie Gittens hat in dieser Saison vier Tore in der Champions League erzielt und ist damit der erfolgreichste U21-Spieler des BVB. Auf der anderen Seite hat Barcelonas Lamine Yamal kürzlich Geschichte geschrieben, indem er als jüngster Spieler ein Tor und einen Assist in einem Champions-League-Spiel erzielte. Diese jungen Spieler könnten entscheidende Rollen in einem Spiel spielen, das von individueller Klasse und taktischer Raffinesse geprägt sein wird.