Champions League heute: Inter Mailand - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Stream

SPORT1 16.04.2025 • 15:54 Uhr Inter Mailand empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Stadio Giuseppe Meazza. SPORT1 erklärt, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Es ist soweit! Am Abend geht es für den FC Bayern in der Champions League um Alles oder Nichts. Um den Traum vom Finale dahoam in der Allianz Arena am Leben zu erhalten, müssen die Münchner im Viertelfinale-Rückspiel gegen Inter Mailand die Pleite aus dem Hinspiel aufholen (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Mit 1:2 unterlag die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zuhause - und das trotz guter Chancen. Um den Einzug in das Halbfinale perfekt zu machen, braucht es in der italienischen Metropole also einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung.

Champions League: So verfolgen Sie heute Inter - FC Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Beenden die Bayern Inters Serie?

Einfach dürfte die Aufgabe aber gewiss nicht werden, kann Inter doch auf eine beeindruckende Heimserie in der Champions League bauen. Die Nerazzurri sind in ihren vergangenen 14 Heimspielen ungeschlagen, mit zwölf Siegen und zwei Unentschieden.

Diese Serie ist derzeit die längste im Wettbewerb, nachdem Inter im Hinspiel die bis dahin 22 Spiele andauernde Serie der Bayern an ungeschlagenen Partien zuhause beendet hatte.

Wird Inter Mailand gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird Inter gegen Bayern im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Inter Mailand gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Inter Mailand gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Champions League-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Statistik spricht für FC Bayern

Das Duell zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München verspricht ein packendes Aufeinandertreffen zweier europäischer Schwergewichte. Historisch gesehen hat der FC Bayern München im Stadio Giuseppe Meazza eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen.

Die Bayern haben alle vier Auswärtsspiele bei Inter Mailand im Europapokal gewonnen, darunter drei in der Champions League, und dabei kein einziges Gegentor kassiert. Diese Serie umfasst Siege in den Jahren 2006, 2011 und zuletzt 2022.

Inter Mailand hingegen hat gegen keinen anderen Gegner im Europapokal zu Hause so oft in Folge verloren. Diese Statistik könnte den Münchnern zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen: Inter Mailand - FC Bayern

Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Calhanoglu - Darmian, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Thuram

Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Calhanoglu - Darmian, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Thuram Bayern München: Urbig - Laimer, Dier, Kim, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Müller, Gnabry - Kane

Offensivkraft und Pressingintensität: Inter Mailands Schlüssel zum Erfolg

Was indes für die Italiener spricht: Lautaro Martínez hat in seinen zurückliegenden vier Champions-League-Spielen getroffen und könnte nun zum ersten Inter-Spieler werden, der bei fünf CL-Einsätzen in Folge trifft.

Mit sieben Saisontoren ist er bereits einer der treffsichersten Spieler für Inter in einer CL-Saison.