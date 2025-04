Champions League heute: Arsenal - PSG LIVE im TV, Livestream und Ticker

In der Champions League steht das erste Halbfinale an. Setzt sich Real-Bezwinger Arsenal durch oder kann PSG im Hinspiel überzeugen?

In der Champions League steht das erste Halbfinale an. Setzt sich Real-Bezwinger Arsenal durch oder kann PSG im Hinspiel überzeugen?

Die Gunners empfangen den französischen Meister am Dienstag um 21 Uhr zum Hinspiel-Showdown im Emirates Stadium.

Champions League: So können Sie Arsenal - PSG heute live verfolgen

Dazu kommt: Arsenal spielte in der laufenden Saison bereits gegen PSG - und setzte sich in der Ligaphase mit 2:0 gegen den formstarken Ligue-1-Champion durch.

Champions League: Diesmal trifft Dembélé auf Arsenal

Paris wiederum macht nach vielen vergeblichen Anläufen in der Königsklasse endlich einen titelreifen Eindruck. Unter Trainer Luis Enrique spielt das Team um Superstar Ousmane Dembélé dominanten und erfolgreichen Fußball.

In Champions League und Ligue 1 kommt Dembélé alle 94 Minuten auf ein Tor, sein mit Abstand bester Karrierewert - im Vorjahr lag er bei 491 (!) Minuten. „Ousmane“, betonte Trainer Enrique, „das sind nicht nur Tore, es ist viel komplizierter“, fuhr der spanische Coach fort. Zudem spielt PSG eines der intensivsten Pressings Europas, im extrem laufbetonten Ansatz findet sich Dembélé in der Schlüsselrolle wieder.

Das zahlt sich auch in Toren aus. Mitte Dezember bis Mitte März traf er in 20 Pflichtspielen 25-mal, auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Liverpool.