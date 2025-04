Champions League LIVE: Bayern - Inter Mailand heute im TV, Stream & Liveticker

Historisch gesehen haben die Bayern die Oberhand, mit fünf Siegen aus den letzten neun Begegnungen. Besonders bemerkenswert sind die beiden 2:0-Siege in der Gruppenphase der Champions League 2022/23. Dennoch hat Inter Mailand in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in K.o.-Duellen gegen die Bayern erfolgreich sein können. Noch in schlechter Erinnerung ist den Bayern die Niederlage im Finale 2010.

Champions League: So verfolgen Sie FC Bayern - Inter Mailand heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Wird FC Bayern München gegen Inter Mailand heute im Free-TV übertragen?

Champions League heute: Wo wird Bayern gegen Inter im TV & Stream übertragen?

FC Bayern: Wie stark ist die Offensive ohne Musiala?

Harry Kane, der in dieser Champions-League-Saison bereits an zwölf Toren direkt beteiligt war, wird eine zentrale Figur im Angriff der Münchner sein.

Inter Mailand hofft auf Martínez

Inter Mailand hat in der laufenden Champions-League-Saison eine beeindruckende defensive Leistung gezeigt. Mit acht Weißen Westen in zehn Spielen haben sie die höchste Quote an Spielen ohne Gegentor in der Geschichte des Wettbewerbs erreicht.