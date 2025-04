Darum hat der BVB in Barcelona ein Heimspiel!

Barca schließt Fan-Gruppen aus

Streit zwischen Fans und Verein spitzt sich zu

Der Verein mahnte daraufhin die Gruppierungen an, dass sie den Betrag an den Verein zurückzuzahlen hätten. Diese verweigerten. Ihre Begründung: Die Verantwortung für bestimmte Handlungen läge aus ihrer Sicht nicht beim Kollektiv, sondern einzig bei einzelnen Personen.

Stimmung in Barcelona? „Einfach nur traurig“

Knapp 3000 BVB-Fans: „Wird Heimspiel für Dortmund“

Das knapp 50.000 Zuschauer fassende Olympiastadion, in das Barca wegen der Umbauarbeiten des Camp Nous vorübergehend umgezogen ist, dürfte am Abend also klar in schwarz-gelber Hand liegen. 2800 Tickets hat der BVB für seine Anhänger erhalten. Fanvertreter rechnen mit rund 3000 Dortmund-Fans im Stadion.