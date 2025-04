"Das ist Adonis" - Kovac schwärmt von Lewandowski

Kovac schwärmt von Musterprofi Lewandowski

Zudem wolle der 36-Jährige „immer gewinnen. Deswegen arbeitet er so akribisch, deswegen ist er so, wie er ist. Jeder Spieler kann sich bei ihm etwas abschauen, was es heißt, als Profi zu leben.“ Auch die BVB-Spieler: „Wie er läuft, wie er kämpft, wie er spielt - er will diese Champions League noch einmal gewinnen, das sieht man in jeder Sekunde.“