Das offene Geheimnis des BVB

Beim BVB galt bislang immer: Wer auf der Pressekonferenz spricht, der spielt auch. Dass Felix Nmecha also am Dienstagabend beim Rückspiel gegen den FC Barcelona (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in der Startelf stehen wird, ist so gut wie sicher. Wirklich überraschend ist das - nach überstandener Bänderverletzung - aber nicht.