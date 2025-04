Deutliche Basler-Kritik! "Kimmich rennt wieder überall rum"

„Ich sehe sehr oft im zentralen Mittelfeld Lücken, wo viele gegnerische Mannschaften reinstoßen. Ich glaube, dass im Moment wieder ein Problem entsteht mit Joshua Kimmich, der wieder auf dem Weg ist, alles machen zu wollen“, sagt der SPORT1 -Experte im STAHLWERK Doppelpass. „Kimmich vernachlässigt diese Position, die brutal wichtig ist in einem Spiel, die Sechser-Position.“

Der Hintergrund: Basler ist der Meinung, dass der deutsche Rekordmeister „offensichtlich Probleme auf der rechten Seite hat“. Optionen gibt es dort neben dem in der Regel gesetzten Konrad Laimer nur wenige. Sacha Boey genießt kein großes Vertrauen, Josip Stanisic fiel lange aus und wird aufgrund von Verletzungen zudem auch im Zentrum und auf der linken Seite eingesetzt.

Kimmich in den großen Spielen als Rechtsverteidiger?

Auf der Rechtsverteidigerposition kennt sich Kimmich bestens aus. In der deutschen Nationalmannschaft kommt der DFB-Kapitän dort regelmäßig zum Einsatz , auch unter Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel lief er immer wieder auf dieser Position auf.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Basler ist der Meinung, dass die Bayern den Viertelfinal-K.o. so möglicherweise hätten verhindern können. „Das hatten wir vor einem Jahr schonmal. Er rennt wieder überall rum“, urteilt er über den Auftritt von Kimmich.

Als idealen Sechser nannte Basler Declan Rice, der den FC Arsenal quasi im Alleingang mit zwei Freistoßtoren gegen Real Madrid ins Champions-League-Halbfinale führte . „Dieser Spieler fegt alles weg, was an ihm vorbeizieht.“

Auch der FC Bayern war in der Vergangenheit an Rice interessiert, Palhinha wurde schließlich als lange gewünschte „Holding-Six“ nach München geholt. Als Stammspieler etabliert hat sich der Portugiese noch nicht, stattdessen gibt es bereits Gerüchte um einen schnellen Abschied. „Ich sehe diese Position enorm wichtig für den FC Bayern in der neuen Saison“, stellte Basler klar - ausgefüllt durch Palhinha oder einen Neuzugang.