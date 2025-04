Emery baut auf Fans im Villa Park: "Werden uns Energie geben"

Villa-Trainer Unai Emery kennt sich mit großen Comebacks in der Champions League aus - diesmal will er auf der richtigen Seite stehen.

Teammanager Unai Emery von Aston Villa baut für ein Comeback gegen Paris-Saint Germain in der Champions League auf die besondere Atmosphäre im Villa Park. „Wenn wir taktisch und individuell gute Dinge auf dem Platz machen, dann werden die Fans uns Energie geben und sehr helfen“, sagte Emery vor dem Viertelfinal-Rückspiel in Birmingham am Dienstag (21.00 Uhr), bei dem die Engländer ein 1:3 aus dem Hinspiel wettmachen müssen.