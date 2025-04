FC Bayern: Das sagt Kompany zum Müller-Aus

Bei all der Aufregung um das Aus von Thomas Müller beim FC Bayern will Trainer Vincent Kompany den Fokus mit aller Macht auf das Sportliche legen.

„Die Vorbereitung für Inter Mailand war die Priorität in den letzten Tagen“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand ( 21 Uhr im LIVETICKER ).

Die Causa Müller war in den vergangenen Tagen - neben den Verletzungssorgen der Münchner - das bestimmende Thema rund um die Säbener Straße. Am Samstagvormittag machte Müller seinen Abschied zum Saisonende offiziell , kurz darauf zog auch der Klub mit einer entsprechenden Pressemitteilung nach.

Dass es in Anbetracht der „Karriere von so einer Legende“ ein so großes Thema sei, sei ganz normal, ergänzte Kompany. „Aber meine Rolle ist, dass die Spieler für das nächste Spiel vorbereitet sind. Bei allem anderen bleibt es ein Verein, bei dem man sich immer ganz seriös über alles austauscht.“