FC Bayern ohne Müller gegen Inter

Bayern Münchens Ikone Thomas Müller steht zum Auftakt seiner Abschiedstour nicht in der Startelf des Rekordmeisters. Trainer Vincent Kompany verzichtet im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend gegen Inter Mailand trotz der Verletzung von Jungstar Jamal Musiala zunächst auf den 35-Jährigen. Für Müller ist bei den Bayern im Sommer nach 17 Profijahren Schluss. Die Ankündigung am Samstag hatte für reichlich Wirbel gesorgt.