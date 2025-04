FC Bayern: Robbens Kunstschuss aus dem Nichts

„Ich glaube, ich habe etwas gemacht“, erinnerte sich Robben in der Amazon -Doku „Generation Wembley“ an seine Geste in Richtung Ribéry. „Und er hat es gesehen.“ Der Rest ist Geschichte.

Ein Geniestreich, der seinen festen Platz in der Historie des FC Bayern hat. Heute vor 15 Jahren bescherte Robbens Traumtor im Old Trafford in Manchester den Münchnern „eine der schönsten Niederlagen in der Geschichte des FC Bayern“, wie der 2024 verstorbene Franz Beckenbauer in einem Bonmot zusammenfasste.