Goretzka? Experte eckt mit steiler Bayern-These an

Ist Leon Goretzka der richtige Mann neben Joshua Kimmich beim FC Bayern? Im STAHLWERK Doppelpass bezweifelt ein Taktikexperte dies - und eckt mit dieser These an.

Kröger fügte an, für ihn wäre die Besetzung mit Goretzka neben Joshua Kimmich zu offensiv. „Goretzka und Kimmich gerade in so einem Spiel, wo der Gegner tief stehen will, um schnell umzuschalten, was sie auch im Hinspiel schon gut gemacht haben - da waren die beiden schon weit auseinander teilweise. Kimmich war da ein bisschen zu langsam im Rückwärtsgang manchmal. Da braucht es jemanden, der ihm den Rücken freihalten kann.“