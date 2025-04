FC Bayern: Urbig überzeugt "Held von Mailand"

Raimond Aumann war 1988 beim FC Bayern der „Held von San Siro“ - 37 Jahre später baut der frühere Nationaltorhüter im Viertelfinale der Champions League voll auf den jungen Jonas Urbig . „Jonas kann das. Er macht seinen Job ausgezeichnet. Er ist super integriert, spielt gut mit, antizipiert sehr gut, ist gut mit dem Fuß unterwegs. Der Junge hat viel Potenzial“, sagte Aumann vor dem Rückspiel der Münchner am Abend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) bei Inter Mailand in Münchner Merkur/tz . Die Bayern müssen ein 1:2 wettmachen.

Auch Trainer Vincent Kompany betonte am Dienstagabend im San Siro, er habe „trotz der Rückschläge volles Vertrauen, dass wir es mit Jonas schaffen können“. Der Druck liege dabei jedoch keinesfalls auf den Schultern des jungen Keepers, so Kompany: „Der ist immer bei den erfahrenen Spielern. Die sollen dafür sorgen, dass wir morgen weiterkommen.“

Für den 21 Jahre alten Urbig gelte doch „als junger Keeper umso mehr: Solche Spiele sind ein Traum. Er ist es ja inzwischen gewohnt, vor großen Kulissen zu spielen. San Siro wird ihn eher motivieren als einschüchtern. Ich traue ihm das zu. In solchen Spielen kann er sich in den Fokus spielen“, betonte Aumann.

Aumann traut Bayern das Halbfinale zu

Der heute 61-Jährige war im Achtelfinal-Rückspiel des UEFA-Cups am 7. Dezember 1988 bei Inter über sich hinausgewachsen. Nach der 0:2-Heimniederlage rettete Aumann in San Siro den Bayern ein kaum für möglich gehaltenes 3:1 und sorgte so maßgeblich für das „Wunder von Mailand“.

Nach der Heimniederlage im Hinspiel glaubt Aumann fest an ein Weiterkommen des Teams von Kompany. „Aus dem Nichts, das wir hatten, haben wir so das Unmögliche geschafft. Und ich traue auch jetzt unserer Mannschaft alles zu“, sagte er und fügte an: „Ein 1:2 ist schon mal besser als ein 0:2. Wir haben jetzt ein Endspiel in Mailand! Ein Tor Rückstand bedeutet gar nichts. Sie haben eine bessere Chance, als wir damals hatten.“