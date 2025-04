Für dieses Inter-Spiel versprach Hoeneß die doppelte Prämie

Der FC Bayern steht in der Champions League gegen Inter Mailand vor einer schweren, aber nicht unlösbaren Aufgabe. Hoffnung kann der deutsche Rekordmeister aus einem historischen Triumph schöpfen, den man in Italien bis heute nicht vergessen hat.

Aldo Serena, ehemaliger Spieler der Nerazzurri, hat es am eigenen Leib erfahren. Im Gespräch mit SPORT1 erinnert er sich: „Im San Siro haben wir in 15 Minuten alles verspielt.“ Und zwar wirklich alles - was passiert an diesem 7. Dezember 1988 im Achtelfinale des UEFA-Cups?