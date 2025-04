Im Stile Beckhams: Rice versenkt Real

Die englische Presse zog schon Vergleiche mit David Beckham, da verstand Kunstschütze Declan Rice selbst noch gar nicht, was ihm in dieser magischen Nacht von London gelungen war. "Ich weiß nicht, ob ich das jemals begreifen werde. Ich habe gerade mein Handy eingeschaltet, und es ist total verrückt geworden! Ich bin ein bisschen sprachlos und einfach so glücklich", sagte der Anführer des FC Arsenal nach seinen beiden atemberaubenden Freistoßtreffern, die den Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid an den Rand des Abgrunds beförderten.