Bundesliga-Stars in Mailänder U-Bahn entdeckt

Der FC Bayern träumt vom „Finale dahoam“. Beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League sehen dabei einige Bundesliga-Kollegen live vor Ort zu – und wählten eine ungewöhnlichen Anreiseweg.

Rund 45 Minuten vor dem Anpfiff des Rückspiels im Champions-League -Viertelfinale zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München (Jetzt im LIVETICKER) stiegen zahlreiche Freiburger Bundesliga-Stars in die Mailänder Metro Richtung „San Siro Stadio“, darunter Vincenzo Grifo, Lucas Höler und Daniel Kofi-Kyereh.

Champions League: Grifo tippt auf Bayern-Aus

Grifo, der zwar in Pforzheim geboren wurde, jedoch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt und bereits neun Länderspiele für die Squadra Azzurra absolvierte (vier Tore), ordnete jedoch prompt ein: „Ich bin neutral!“

Die SC-Spieler haben ihren nächsten Pflichtauftritt am Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga vor heimischer Kulisse gegen die TSG Hoffenheim. Aktuell auf Tabellenrang sechs stehend, träumen die Breisgauer selbst noch vom internationalen Geschäft.

Vielleicht steht also für Grifo und Co. bald selbst eine Dienstreise nach Italien an. Dann aber sicher nicht mit der U-Bahn…