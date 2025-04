Inter mit "Herz, Persönlichkeit und Mut"

"Unsere Freude ist sehr groß, denn Bayern ist eine außergewöhnliche Mannschaft. Beide Spiele gegen Bayern waren toll und hart umkämpft. Machen wir weiter so, in dieser langen, schwierigen Saison mit so vielen Emotionen", ergänzte Trainer Simone Inzaghi. Die Nerazzurri, die das Hinspiel in München 2:1 gewonnen hatte, treffen nun auf Dortmund-Bezwinger FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick.