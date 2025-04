Inter: Zwischen "Traumnacht" und Vorsicht

Die italienischen Medien jubelten über eine "Traumnacht", eine "Super-Leistung" und eine "Fußball-Lehrstunde" - doch bei Inter Mailand hielt sich die Euphorie nach dem beachtlichen 2:1 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern in Grenzen. "Wir haben erst die erste Halbzeit geschafft. Das war eine großartige Leistung und gibt uns große Zufriedenheit, aber wir müssen in sieben Tagen an das anknüpfen, was wir hier gemacht haben", sagte Trainer Simone Inzaghi mit Blick auf das Rückspiel gegen die Münchner am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im heimischen San Siro.

Dennoch: Der Stolz über den Erfolg in der Allianz Arena war bei den Nerazzurri deutlich zu spüren. "Es war eine komplette Leistung, was den Charakter und die Persönlichkeit angeht, und wenn wir den Ball nicht hatten, waren wir großartig gegen eine wirklich gute Mannschaft, die über großartige Spieler verfügt. Ich bin sehr zufrieden, denn die Jungs haben wieder einmal gezeigt, was in ihnen steckt", lobte Kapitän Lautaro Martínez sein Team bei Sky Italia. Es gebe in Europa "Mannschaften mit talentierteren Spielern", fügte Alessandro Bastoni an: "Aber wenn wir geschlossen auftreten, können wir für jeden Rivalen eine Gefahr sein."