Fassungslosigkeit wegen Kane: "Das ist nicht sein Ernst"

Es lief die 26. Minute: Bayern Münchens Harry Kane hatte im Hinspiel des Champions-League -Viertelfinals gegen Inter Mailand (Endstand: 1:2) die scheinbar sichere 1:0-Führung auf dem Fuß, doch aus kürzester Distanz scheiterte er am rechten Außenpfosten.

Experte Benedikt Höwedes pflichtete seinem Kollegen in Anbetracht der ausgelassenen Großchance bei: „Dass Kane den liegen lässt ...“, wunderte sich der ehemalige Innenverteidiger. Kane selbst schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen.

Ex-Bayern-Star leitet Kane-Großchance ein

Daraufhin landete der Ball bei Michael Olise, der mehrere Verteidiger umspielte und Kane stark in Szene setzte. „Olise macht gefühlt alles richtig und legt ihn auf den viel besser postierten Kane ab, der eigentlich das macht, was er am besten kann“, sagte Höwedes.