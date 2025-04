Champions League: Real verpasst Wunder - Arsenal darf träumen

Real Madrid muss in der Königsklasse die Koffer packen. Der FC Arsenal erreicht erstmals nach 16 Jahren das Halbfinale.

Keine „Remontada“, kein „Wunder im Bernabéu“: Titelverteidiger Real Madrid hat den Einzug in das Halbfinale der Champions League deutlich verpasst.

Der englische Nationalspieler Bukayo Saka, der in der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter kläglich vergab (13.), brachte die Gäste in Führung (65.). Vinicius Junior (67.) besorgte den Ausgleich für Real, das in der Schlussphase ohne den angeschlagenen Superstar Kylian Mbappé spielen musste. Gabriel Martinelli (90.+3) sicherte Arsenal den Auswärtssieg.