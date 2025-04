Kommt direkt die nächste Champions-League-Revolution?

In der Champions League wird offenbar schon an der nächsten Revolution gebastelt. Kommen diese Änderungen?

Kaum wurden große Änderungen eingeführt, wird schon über die nächsten diskutiert. In der laufenden Champions-League -Saison wurde die Gruppenphase erstmals mit 36 statt 32 Teams und in einem Liga-System statt der bisher üblichen Gruppenphase ausgetragen.

Heimrecht bis in das Halbfinale?

Laut SportBild geht es um drei Themen-Schwerpunkte. Zum einen das Rückspiel-Heimrecht in der K.o.-Phase. Jene Vereine, die in der Liga-Phase zu den besten acht Teams gehören und damit automatisch für das Achtelfinale qualifiziert sind, sollen noch zusätzlich belohnt werden. Bislang gilt ihr Heimrecht nur für das Achtelfinale, könnte in Zukunft aber auch für ein mögliches Viertel- und Halbfinale gelten.