Kompany vor Inter positiv: "Leben für die Möglichkeit"

Der Bayern-Trainer blickt wie alle beim Rekordmeister mit viel Zuversicht auf das Rückspiel in der Königsklasse bei Inter Mailand.

Der Bayern-Trainer blickt wie alle beim Rekordmeister mit viel Zuversicht auf das Rückspiel in der Königsklasse bei Inter Mailand.

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern will sich trotz des 1:2-Rückstands im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand nicht mit der Möglichkeit eines Scheiterns auseinandersetzen.

„Du erreichst nichts, wenn du in das Spiel gehst und denkst: Was, wenn wir nicht gewinnen?“, sagte Kompany vor dem Rückspiel im San Siro am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER): „Wir leben für die Möglichkeit, nichts anderes.“