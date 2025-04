Schlotterbeck? "Sehr geknickt und nachdenklich"

Nach der schweren Verletzung von Nico Schlotterbeck sind die Personalsorgen bei Borussia Dortmund vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr) zumindest nicht noch schlimmer geworden.

Niklas Süle habe „wieder ganz normal mittrainiert“, berichtete Trainer Niko Kovac im alten Olympiastadion auf dem Montjuic am Dienstagabend, „er wird uns zur Verfügung stehen“.

Der frühere Bayern-Spieler könnte Schlotterbeck in der Verteidigung ersetzen, auch Ramy Bensebaini ist dafür wie zuletzt in der Bundesliga beim SC Freiburg (4:1) ein Kandidat. "Er ist wieder gut hergestellt", sagte Kovac. Pascal Groß fehlt gelbgesperrt, Felix Nmecha könnte nach langer Pause in die Startelf rücken.