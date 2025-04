Fix! Legendäre Bnd eröffnet Champions-League-Finale

Eine weltbekannte US-Rockband kommt in die Allianz Arena, um das Finale der Champions League zu eröffnen.

Eine weltbekannte US-Rockband kommt in die Allianz Arena, um das Finale der Champions League zu eröffnen.

Die legendäre US-Rockband Linkin Park wird beim Finale der Champions League am 31. Mai in München die „Kick Off Show“ bestreiten.