Machtdemonstration! PSG liefert Traumtor-Show gegen Villa ab

Vier Tage nach dem Gewinn des nationalen Meistertitels gewannen die haushoch überlegenen Franzosen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit 3:1 (1:1) gegen Aston Villa - und vermiesten damit auch dem Villa-Edelfan Prinz William auf der Tribüne den Abend in der französischen Hauptstadt.

Desiré Doué (39.), Chwitscha Kwarazchelia (49.) und Nuno Mendes (90.+2) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber, nachdem Morgan Rogers (35.) die Engländer überraschend in Führung gebracht hatte.

Doué macht Villa-Hoffnungen schnell zunichte

PSG, das im Achtelfinale den FC Liverpool ausgeschaltet und sich in den Kreis der Titelfavoriten befördert hatte, genügt im Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr) im Villa Park in Birmingham ein Remis zum Weiterkommen.