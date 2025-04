"Unheimlich schwer, so lange Hoeneß und Rummenigge da sind"

Olaf Thon, Weltmeister von 1990, spricht bei SPORT1 über das Bayern-Rückspiel in Mailand, die Causa Thomas Müller - und welches Problem er sieht, sollte er eine neue Rolle im Klub übernehmen.

„Wenn alle spielen würden, würde ich sagen: Die Bayern schaffen das. Aber so sind sie Außenseiter und müssen heute richtig fighten“, sagte der Weltmeister von 1990 am Mittwoch in der SPORT1-Sendung Spotlight. Bei den Münchnern fallen unter anderem Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies und Jamal Musiala aus. Umso wichtiger dürfte deshalb die Rolle von Thomas Müller sein.