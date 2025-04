Müller? "Technisch der schlechteste Spieler des FC Bayern"

„Identifikationsfigur? Es geht um das Habfinale der Champions League“, betonte Basler vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand in der neuen Sendung „Fantalk on Tour: SPORT1 meets Bohndesliga“ .

Müller stand am Mittwochabend in der Startelf und absolviert seinen 163. Einsatz in der Champions League - damit zieht er mit Lionel Messi gleich .

Müller? Basler wird deutlich

Basler glaubt, dass Müllers Qualitäten in einer anderen Rolle besser zur Geltung kommen: „Er ist wertvoller, wenn er in den letzten 30 Minuten oder in der Verlängerung kommt. Dann ist so ein erfahrener Spieler wichtiger als ein junger Spieler.“