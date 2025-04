Nicht "auf Krawall": Eberl mahnt zur Geduld

Der Bayern-Sportvorstand schickt vor dem Rückspiel in Mailand eine Warnung an die Mannschaft.

Überhaupt brauche die Mannschaft "Charakter und Mentalität, aber das hat sie", sagte Eberl, der auch gegen ein mögliches Elfmeterschießen keine Einwände hätte. "Es gab schon mal in Mailand ein Elfmeterschießen, was nicht so unwichtig war", sagte er in Anspielung auf den Final-Triumph der Münchner im San Siro 2001: "Egal wie, Hauptsache weiter."