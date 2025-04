Schiedsrichter als gutes Omen für BVB?

Gutes Omen für den BVB? Der Norweger Espen Eskas leitet das Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) - und pfeift die Westfalen damit schon zum zweiten Mal in dieser Königsklassen-Saison.