Presse: Rückspiel gegen BVB wird für Barca "nur noch Spaß"

Die internationale Presse feiert den FC Barcelona nach der Gala gegen den BVB. Erinnerungen an große Zeiten werden wach.

Mit dem klaren 4:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den BVB ließ der FC Barcelona glorreiche Zeiten wiederaufleben. Die spanische Presse jedenfalls fühlte sich an Sternstunden wie einst mit Lionel Messi erinnert.

Marca: „Halbfinale in Sicht! Die Borussia hatte keine Chance gegen eine Barca-Mannschaft, die mit einem Vier-Tore-Vorsprung nach Dortmund fährt und nun in greifbarer Nähe des Halbfinales steht.“

As: „Barca war von der ersten Minute an ein Wirbelsturm, Barca macht Europa Angst! Festspiele auf dem Weg ins Halbfinale! Ein überragendes Barcelona hat die Qualifikation so gut wie besiegelt. Lewandowski war mit einem Doppelpack maßgeblich beteiligt. Raphinha eröffnete den Torreigen und Lamine Yamal, der wieder einmal überragend war, schloss ihn ab.“