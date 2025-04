Presse verleiht Inter den Doktortitel nach Sieg bei Bayern

SPORT1 09.04.2025 • 10:32 Uhr Der FC Bayern München verliert erstmals nach vier Jahren Champions League zuhause wieder ein Spiel. Der 2:1-Sieg von Inter Mailand gegen den Rekordmeister aus München verzückt vor allem die italienische Presse.

Der FC Bayern hat sich in München in eine schlechte Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League manövriert.

Der deutsche Rekordmeister verlor am Dienstagabend erstmals nach vier Jahren in der Champions League wieder in der heimischen Allianz Arena mit 1:2 gegen Inter Mailand und muss jetzt mit einer hohen Hypothek das Rückspiel am nächsten Mittwoch im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion bestreiten.

Das große Ziel Finale dahoam am 31. Mai ist in Gefahr. Dabei schien das Müller-Märchen nach später Einwechslung schon zum Greifen nah, ehe Davide Frattesi mit seinem 2:1 die Allianz Arena verstummen ließ.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden europäischen Schwergewichte in der Königsklasse vor zweieinhalb Jahren gewannen die Münchner noch jeweils mit 2:0. Dieses Mal hatten die Italiener Dank einer abgeklärten Leistung die Nase vorn. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Italien

Gazzetta dello Sport: „Noch lange werden sich die Nerazzurri an dieses Wechselbad der Gefühle in Bayern erinnern, an das Kunststück von Inzaghis Inter, die großen Bayern nach vier Jahren und 22 Champions-League-Spielen zu Hause zu besiegen. Dieses 2:1, zeitweise sogar heldenhaft durch den Wechsel von Leid und Mut, schließt sicherlich nicht die Qualifikation für das Halbfinale ab - beim Rückspiel des Viertelfinales am kommenden Mittwoch im San Siro wird es viel Leid geben -, aber es zeigt, dass die Mannschaft von Simone nun voll und ganz zu den Großen des Kontinents gehört.“

Corriere dello Sport: „Eine großartige Inter-Mannschaft gewann 2:1 zu Hause gegen Bayern München, das seit vier Jahren nicht mehr zu Hause verloren hatte. Leistung, Qualität in den entscheidenden Momenten, Leidensfähigkeit und eine enorme Persönlichkeit, das alles hat die Mannschaft von Inzaghi im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gezeigt. Hervorzuheben ist die Leistung der gesamten Mannschaft, allen voran Lautaro und ein monumentaler Barella im Mittelfeld.“

Spanien

Marca: „Bis heute hielten nur wenige Inter Mailand für einen klaren Kandidaten für den Gewinn der Champions League. Doch die Mannschaft von Inzaghi stürmte, ohne viel Aufsehen zu erregen, die Allianz Arena und gewann durch Tore von Lautaro Martinez und Frattesi mit 1:2. Die Bayern reagierten mit Charakter und Stolz. Die Einwechslung von Müller, der nie um einen Kommentar verlegen ist, hat geholfen. Und es war der Routinier, der nach mehreren Warnschüssen den Ausgleichstreffer erzielte, indem er einen sehr guten Pass von Laimer verwertete. Vielleicht sein letztes Tor im Trikot der Bayern in der Champions League.“

AS: „Dass Inzaghis Inter wie kein anderer verteidigt, ist nichts Neues. Sie begannen ihre Reise nach München mit nur zwei Gegentoren in den bisherigen zehn Champions-League-Spielen. Reiner Beton. Doch die Nerazzurri auf ihre defensiven Qualitäten zu beschränken, würde einer Mannschaft nicht gerecht werden, die am Dienstag auf einer der schwierigsten Bühnen und gegen eine der schwierigsten Mannschaften des Kontinents ihren Doktortitel im Angriff erhielt: gegen die allmächtigen Bayern. Inter konnte einem furiosen Start des sechsmaligen CL-Siegers widerstehen, fand charakterlich und ballbesitzstark zurück ins Spiel und gewann am Ende dank zweier Tore von Lautaro und Frattesi, die es den Bayern vor dem Rückspiel in Mailand sehr schwer machen, mit 1:2.“

Sport: „Es war ein echter Kampf der Titanen. Bayern München, sechsmaliger CL-Sieger, empfing Inter Mailand, den dreimaligen Europameister, in seiner berühmten Hölle, der Allianz Arena. Die Italiener zeigten jedoch die beiden Maximen, um in Europa Ruhm zu erlangen: den Schlägen standhalten und mit mehr Kraft auf sie antworten als der Gegner. Ein herausragender Sommer zwischen den Pfosten, ein Genie von Lautaro Martínez in der ersten Halbzeit und ein perfekter Konter in der zweiten Halbzeit reichten aus, um mit einem Stück des Tickets für das Halbfinale im Giuseppe Meazza zurückzukehren.“

England